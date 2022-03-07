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SBL》陳侑昫轟22分 台銀10勝入袋

2022/03/07 05:30

台銀陳侑昫（左）昨攻下22分，打出本季代表作。（籃協提供）

〔記者廖聿偉／新北報導〕上季SBL年度MVP謝宗融腳踝舊傷復發，連續三天掛免戰牌，兩本土長人挺身而出，陳侑昫全場9投9中，轟下個人本季新高22分，外加10籃板和5助攻，劉人豪則進帳生涯新高8分，聯手率隊101：79擊敗璞園，台銀成為本季第2支10勝球隊，僅次於13勝1敗的台啤。

碰上聯盟爐主璞園，台銀火力全開，每節比分都壓過對手，最多領先超過25分，輕鬆收下勝利。台銀主帥陳國維說，「本週進行三連戰，對球員體能是很大的考驗，加上謝宗融受傷，賽前特別提醒本土內線球員要把握機會。」

32歲的陳侑昫是球隊倚重的中生代球員，但本季表現並不理想，出賽11場，有3場得分掛零，此役擺脫低潮，首度得分突破20，也是生涯首次單場命中率100%（出手3次以上）。

陳國維認為，「上季謝宗融打出生涯年，本季則因雙洋將發威，陳侑昫上場時間被壓縮，且一直在找尋場上定位；此役能破繭而出，對他的信心有很大的幫助。」

台大醫科畢業的高材生劉人豪，是SBL素人追夢的代表性人物，但菜鳥年就遭逢右膝十字韌帶斷裂，上季完全報銷；此役僅是他本季第二度上陣，全場3投2中，包括罰球4投4中，寫下生涯代表作。

陳國維說，「劉人豪非科班出身，又遭遇重大傷勢，能東山再起，背後付出極大的努力，令我相當感動。」

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