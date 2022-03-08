平鎮4連霸 MVP拚出選秀高評價

〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中木棒聯賽昨冠軍賽和季軍賽都上演「桃園市vs高雄市」戲碼，結果桃園市雙贏。平鎮高中提前7局以7：0擊潰三民高中，締造史無前例的4連霸；大溪高中則以5：4逆轉勝高苑工商奪下季軍，寫下隊史最佳名次。

平鎮高中締造木棒聯賽空前4連霸，球員把總教練吳柏宏拋起慶祝。

（學生棒聯提供）

平鎮伍祐城在冠軍戰繳出6局無失分好投，獲選本屆木棒聯賽MVP。

（學生棒聯提供）

7局扣倒三民 伍祐城關鍵好投

平鎮先發投手伍祐城交出6局無失分佳績，還送出8次三振，打線則是主力打者曾子祐兩度率先敲安，埋伏後段棒次的黃冠倫、陳佳樂適時發揮，2局上就先拿2分，6局上更打下4分大局。

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高三的伍祐城在關鍵戰繳出好投，獲選本屆聯賽MVP，對於挑戰中職選秀更有信心。他說：「3年來謝謝隊友在我身後守備，讓我投起球來很安心。」今年有第6隊加入，讓他更想挑戰職棒，也會和家人討論之後，再決定動向。

伍祐城坦言，在冠軍戰先發心裡難免會緊張。平鎮總教練吳柏宏則考量伍祐城這次盃賽投球總局數不多、休息天數也夠，用球數設定80球左右。吳柏宏說，從第3階段到現在，投手都能有效壓制，合計只失1分，加上第4階段打擊有發揮，都能提前結束比賽。

吳柏宏也特別感謝後勤支援，「我們有很強後盾，包括張滄彬老師、市府跟學校都一直提供支援，讓我們能安心練球。」

大溪高中在季軍戰扳倒高苑工商，締造隊史紀錄。（學生棒聯提供）

大溪驚奇逆襲 扳倒高苑收季軍

季軍戰，大溪高中首安雖然在6局上才出現，卻能在9局上連追2分撂倒高苑。大溪總教練鄭錦繁說：「這場展現了桃園棒球的韌性，球員都堅持到最後，打進8強時，這些球員就是我心目中的冠軍。」

高中木棒聯賽最後結果

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