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爸爸是陳瑞昌 陳佳樂已學會釋壓

2022/03/08 05:30

陳佳樂頂住名將之子壓力，成為冠軍戰打擊功臣。 （學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕前兄弟象鐵捕陳瑞昌之子、平鎮高中主戰一壘手陳佳樂，昨在高中木棒聯賽冠軍戰兩度和黃冠倫「連線」敲安，被總教練吳柏宏評為打線關鍵。不過，冠軍賽前他一度陷入低潮，在教練團調整棒次並給予鼓勵後，壓力才獲得釋放。

冠軍賽前陳佳樂打擊率僅1成20，不過並不影響教練對他的信心。吳柏宏說：「畢竟他還是學生，面對接下來的中職選秀、父親的光環等等，或多或少都會造成他的壓力。但他是頭腦很好的打者，我們也都鼓勵他。」

冠軍戰爆發 2打點功臣

被調到第8棒的陳佳樂，昨單場4打數敲出3支安打，還貢獻2分打點，找回好手感。他坦言，「一開始棒次被教練往後調，也會想滿多。不過後來轉念一想，只要還能上場，就盡力幫助球隊。」

陳佳樂說，「爸爸前一天有打給我，提醒我平常心、壓力不要太大。外界多少會討論我跟爸爸，不過他很支持我，我的成績還是要靠自己打出來，也不會因為爸爸的身分就感到壓力。」

陳佳樂高二下就決定投入中職選秀，他表示，原本有旅外夢想，因為疫情關係最後選擇留在國內，家人都很支持，「打擊是我的優勢，但穩定度還需要再磨練。」

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