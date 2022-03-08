不是班門弄斧 林辰勳驚艷葉總

味全龍林辰勳在隊內賽展現蹲捕阻殺功力，獲總教練葉君璋肯定。 （記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍昨進行5局制隊內紅白賽，紅隊20歲捕手林辰勳蹲滿全場大展「雷射肩」共阻殺6名跑者，只被盜壘成功1人次，總教練葉君璋盛讚，「很驚豔，這應該是我看過他阻殺最漂亮的比賽。」

隊內賽蹲全場 6次阻殺成功

林辰勳表示，春訓早上6點半前就到球場，7點開始捕手守備特訓，都做基本動作，雖基本卻很重要，之前阻殺要求動作快且輕鬆，但傳球時手會開掉，現在注重穩定性，特訓成效不錯。

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林辰勳雖表現不俗，但「年輕小龍」要常駐一軍難度不低，葉總指出，林智勝加入讓球隊戰力更完整，年輕選手想上一軍須有實質貢獻，表現夠成熟才行，而不是在一軍養成，狀況和去年大不同。

味全戰力升級? 「別隊也不是吃素」

味全補進林智勝，超強洋投布里悍回鍋，可望採雙洋砲鈦龍、龍德力應戰，戰力大升級，但葉總態度低調，「我們確實有競爭力，但別隊也不是吃素的！」

本季味全少了日籍守護神田澤純一，牛棚最後一道防線開季由王玉譜、陳冠偉、呂偉晟分擔把守，葉總坦言，守護神這一環確實存在不確定因素，土投若扛不住，伍鐸也可能跳出來關門。

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