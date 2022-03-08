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約基奇魔幻秀 準星70％超級大三元

2022/03/08 05:30

約基奇小檔案

回歸飆紀錄 比肩張伯倫

金塊約基奇（前）是史上第2位以70%命中率完成「45分大三元」球員，並肩張伯倫紀錄。
（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕病癒回歸的約基奇，昨展現上季MVP全能身手，助金塊在延長賽以138：130斬斷鵜鶘4連勝，更締造媲美張伯倫、詹姆斯等傳奇球星的神鬼紀錄，他淡定說：「我對關鍵投籃感到很自在，因為隊友們相信我。」

約基奇因身體微恙，前場對火箭未上陣，昨他歸隊出賽43分鐘，22投16中，繳出46分、12籃板、11助攻、4火鍋、3抄截，率前3節落後10分的金塊大逆轉。貢獻28分的隊友A.戈登說：「他接管戰局，就是值得一看的奇觀。他每場繳出誇張數據，我們總會贏球。」

最後關頭約基奇頂住壓力，11投10中、豪取30分，成為NBA近25年來首位第4節、延長賽至少30分、命中率達90%的球星，也跟上張伯倫腳步，榮膺第2位70%命中率完成「45分大三元」。

本季17次三雙領先群雄

金塊總帥馬龍盛讚：「這就是為什麼約基奇是MVP！能在延長賽擁有MVP多麼奢侈，他的表現證明其偉大。非常冷靜，就像冷血殺手。」

神鬼數據 追上12年前詹皇

約基奇靠著瘋狂得分、組織能力，成為所有球隊防守噩夢，不但讓金塊贏得近12戰的第10勝，本季17次三雙也領先群雄。據統計，27歲的他不讓2010年詹皇專美於前，不但締造40分大三元外加4火鍋的紀錄，更是聯盟自1973-74賽季統計阻攻、抄截數據後，唯一單場「40分、10籃板、10助攻、3抄截、3火鍋」達標者。

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