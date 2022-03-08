KD+厄文也封不住 塔圖姆砍54分

塞爾提克塔圖姆（中）生涯第4度在例行賽轟破50分，追平「大鳥」柏德的隊史紀錄。 （今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克一哥塔圖姆昨一夫當關，力抗布魯克林雙星杜蘭特、厄文，率隊以126：120擊退籃網收下3連勝，而吞下4連敗的籃網勝率跌破5成，季後賽岌岌可危。

籃網4連敗 勝率破5成

24歲的塔圖姆越來越有巨星架式，昨狂飆8顆三分球、砍下54分外加5籃板、3助攻，這也是他生涯第4度在例行賽轟破50分，追平「大鳥」柏德創下的隊史紀錄。塔圖姆說：「和聯盟一支擁有最強雙人組的球隊比賽時，會想當一個競爭者，這樣的比賽是我小時候的夢想，也是很期待的時刻。」

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綠衫軍總教練烏杜卡盛讚子弟兵表現，也透露激勵塔圖姆的方式，「我告訴他要主宰比賽，每個晚上都要是比賽中最強的人。」

昨是杜蘭特傷癒歸隊後的第2戰，雖攻下37分、6籃板、8助攻，但也發生7次失誤。厄文重回老東家主場，進帳19分、6助攻，一上場遭綠衫軍球迷狂噓，但他受訪的一席話肯定又讓球迷恨得牙癢癢，「這就像前女友一樣，希望我解釋為何會離開，還要我回覆他，真的很有意思。」

厄文曾在塞爾提克待了兩季，但過得並不開心，他轉戰籃網後再回到綠衫軍主場，曾用腳踩了球場地板小綠人LOGO，引爆球迷怒火。

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