PLG首度週二秀 考驗球隊人氣

PLG今首度週二賽事，將由領航猿在主場桃園巨蛋迎戰聯盟龍頭新北國王，教練鄭志龍表示，將針對輪替做出調整，而不是只靠洋將羅賓森（見圖中，資料照）撐場。

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園領航猿今晚7點30分將在主場桃園巨蛋迎戰聯盟龍頭新北國王，除了面臨4天3戰的體力挑戰，也是PLG首度把賽事排在週二進行，考驗球隊人氣。

PLG因擴增至6隊，本季也新增週五賽程，迄今5場平日票房不俗，場均3695人進場，而先前為配合世界盃亞洲區男籃資格賽更動賽程，將原訂2月賽程往後延，因此出現首場在週二舉行的賽事。

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領航猿上週末在暌違10個月後重返桃園巨蛋，2場平均進場人數僅2265人，為因應今天比賽在平日舉行，納入交通因素，將開賽時間從以往的7點延後至7點半。

上週拿下1勝1敗的領航猿，教練鄭志龍不諱言體力會影響球員得分效率，前天對富邦勇士針對輪替安排也做出調整，讓更多替補上場，而不是只靠洋將羅賓森撐場，今天盼能拿下對戰國王的第2勝。

此外，新竹街口攻城獅現場主持人林志彥前天因輸球爆粗口，甚至一度槓上執行長陳建州，影片在網路上延燒，獅隊表示，林志彥已自請離職，聯盟則決定提交董事會討論，避免又發生類似的脫序狀況。

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