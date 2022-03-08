逃難女網將為烏拚戰 亞軍獎金全捐

烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡，在里昂女網賽爭冠失利落居亞軍，賽後她披上烏克蘭國旗表示：「我不單為自己，更為了國家而戰。」（資料照）

爭冠失利 中國對手稱她鬥士

烏克蘭退役球星斯塔霍斯基「棄拍從戎」返國加入後備軍。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕烏克蘭男女網將齊心護國，各自在賽場和戰場奮戰，雅絲特蓮絲卡輸了冠軍卻贏得尊敬，連對手都推崇這位難民選手是真正鬥士；至於甫退役的斯塔霍斯基，也獲得前球王喬科維奇情義相挺，出錢出力廣獲好評。

里昂女網單打決賽，雅絲特蓮絲卡以6：3、3：6、4：6遭中國第8種子張帥逆轉，屈居亞軍的她，仍把藍黃國旗披肩上致詞，「我不單為自己，更為了國家而戰。」

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俄羅斯入侵後，雅絲特蓮絲卡與妹妹藏身停車場躲避轟炸，再從奧德薩老家搭船逃難，輾轉至法國參賽，賽後她也把亞軍獎金14545歐元（約45萬台幣）全捐給祖國，「我知道許多同胞看我比賽，你們是如此堅定，精神令人驚嘆。」

21歲的雅絲特蓮絲卡被迫與親人分離，姊代母職更心繫祖國，「我經歷了職業生涯最難熬的一週，精神無法集中也睡不著，但會勇敢堅持下去。」奪下第3座單打冠軍的張帥則安慰她，「我知道妳正面臨艱困日子，但妳毫無疑問是位鬥士！」

退役球星上戰場 喬帥響應募資源

出生基輔的斯塔霍斯基，原與妻兒住匈牙利，「棄拍從戎」返國加入後備軍，這位36歲前職業選手透過影響力與人脈，向網壇爭取抗戰資源，已獲喬科維奇回覆：「請讓我知道如何幫上忙？經濟支援或者任何協助。」

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