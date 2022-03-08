陳奎儒驗收冬訓 喊2大目標

陳奎儒（中）設定今年目標，朝亞運金牌、刷新全國紀錄邁進。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北市全國青年盃田徑公開賽昨在板橋登場，選手們在寒風細雨中奮戰，「台灣欄神」陳奎儒在公開男子110公尺跨欄預賽跑出13秒91，今年他也設定目標，朝亞運金牌、刷新全國紀錄邁進。

下雨干擾 預賽跑出13秒91

陳奎儒今年開季前兩場表現不錯，在北市春季盃跑出13秒87、港都盃繳出13秒73，他希望能展現出冬訓成果，成績一次比一次好，「目標決賽跑進13秒6，但預賽這一趟節奏有點亂。」

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近期國際賽事陸續恢復，陳奎儒透露，將在3月中參加塞爾維亞的室內世錦賽，接著再轉戰日本，為杭州亞運備戰，上屆雅加達亞運摘銀的他，今年盼能一圓奪金夢。

陳奎儒在2019年台灣國際公開賽以13秒34締造全國紀錄，近期揮別傷勢和疫情陰霾的他說：「成績也停滯兩年多了，今年開季幾場比賽狀況都不錯，希望再往上挑戰全國紀錄。」

聽障女將許樂昨在高女組100公尺跨欄預賽繳出13秒88，近期她正積極備戰全中運和5月的夏季達福林匹克運動會（俗稱聽奧）。教練簡慶宏表示，希望藉賽事持續修正問題，且也對愛徒有信心，「聽奧競賽強度我們不擔心，但到巴西需要至少36小時航程，再加上有時差和飲食差異，能克服這些，相信不會有太大問題。」

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