PLG》領航猿本土雙槍 逆襲國王

領航猿施晉堯（中）切入上籃得分，幫助球隊逆轉國王。 （記者林正堃攝）

盧峻翔、施晉堯扮英雄

領航猿盧峻翔投進逆轉三分彈。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕PLG首場在週二舉行的賽事人氣不減，昨天桃園巨蛋吸引2569人進場，戰況也高潮迭起，桃園領航猿克服21分落後劣勢，靠著洋將羅賓森攻下36分，加上「本土雙槍」盧峻翔和施晉堯關鍵時刻連續進球，終場97：95逆轉新北國王。

一路落後的領航猿，靠著盧峻翔決勝節最後1分14秒的三分彈逆轉，接著施晉堯切入上籃補進保險分，只是現場卻出現進攻秒數「回溯」的狀況，從剩下3秒調整回13秒，但國王也沒把握機會，Q.戴維斯最後一波進攻發生走步失誤，勝負就此底定。

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聯盟裁判長林錦龍賽後解釋，當時楊敬敏罰球完剩下33.55秒，只是施晉堯在下一波進球後只剩3.3秒，等於這波攻勢花了至少30秒，再重看即時回放系統後才將時間補回，但至於是否能「回溯」，聯盟賽後會再討論。

記錄台失誤 時間回溯

對於此次記錄台的失誤，國王教練萊恩不願多談，他認為，領航猿就是秉持不放棄的態度，才會打出一場精采逆轉勝，球隊也應該展現出像對手一樣的態度。

領航猿4天打3戰面臨體力考驗，但昨全隊眾志成城，第3節打出23：8的狂暴攻勢拉近差距，加上羅賓森決勝節獨攬14分，本土球員都適時挺身而出，讓教練鄭志龍為子弟兵感到驕傲。

盧峻翔全場7次出手只進1球，就是逆轉戰況的關鍵一擊，讓他相當開心，「前面雖然手感很差，但好在最後有把握住。」

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