PLG》Q.戴維斯差一步 惜敗老東家

國王Q.戴維斯（右）昨重返老東家主場桃園巨蛋，表現依然搶眼。（記者林正堃攝）

近11個月首返桃園

〔記者吳孟儒／桃園報導〕本季效力新北國王的Q.戴維斯，昨重返老東家主場桃園巨蛋，賽前領航猿也播放影片向他致敬，他全場攻下14分、16籃板，其中有10分集中在第4節，但最後一波進攻卻發生走步失誤，國王也遭逆轉。

戴維斯2011年來台後就效力SBL璞園，是球隊開啟4連霸的重要功臣，而他上季隨隊轉戰PLG，總計出賽16場，平均每場打29分鐘，繳出67.4％投籃命中率，可得13分、10.1籃板，無疑是領航猿闖進季後賽的關鍵。

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本季戴維斯改披國王隊戰袍，昨是他自去年4月25日後再度回到桃園主場，並以先發球員身分登場，但他淡淡表示，這僅是賽季的一場比賽，現在只希望保持健康，幫助球隊奪勝。

末節獨攬10分殘念

戴維斯開賽打得強勢，首節還兩度扣籃，讓現場球迷大呼過癮，而當球隊決勝節陷入拉鋸，他也挺身而出，末節獨攬10分，只是最後一波進攻發生失誤，沒能扮演英雄。

對於國王遭逆轉，戴維斯認為，即便決勝階段出現裁判在進攻時間計算失誤，讓領航猿投進擴大領先的關鍵球，但主因還是球隊攻防沒做好，第3節只拿15分種下敗因。

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