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HBL》上屆被絕殺 光復拒絕重演

2022/03/09 05:30

HBL男、女甲級4強決賽週六將在台北小巨蛋登場，昨8隊代表與冠軍盃合影。（記者田裕華攝）

4強決賽週六小巨蛋登場

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL男、女甲級4強決賽本週六將在台北小巨蛋登場，「最強高中生」陳將双領軍的光復高中榮膺頭號種子，將和衛冕軍泰山高中連兩年在4強首戰對決，光復主帥陳定杰特別翻出上屆輸球影片，警惕自己及球員要小心謹慎，不能再讓「絕殺球」的憾事重演。

男子組另一場四強賽，由尋求隊史第8冠的南山高中對上能仁家商。女子組部分，尋求3連霸的淡水商工遭遇陽明高中，北一女中迎戰永仁高中。昨8隊都出席賽前記者會，球員看到全新打造的冠軍獎盃都眼睛發亮，冠軍將在週日出爐。

第3度晉級4強的光復，在107學年度以第4名作收，上屆首戰遭泰山蔡宸綱上演「零秒絕殺」，以3分差和冠軍賽門票失之交臂，當下全隊呆若木雞，不敢置信。

陳定杰表示，最近拿出這場比賽的影片，就是要警惕自己，並告知子弟兵4強對手都不好惹，必須減少不必要失誤並好好執行教練設定的戰術，「我覺得痛一次就夠了，這屆希望先不要了！」

泰山拚衛冕 放手一搏

尋求衛冕的泰山高中，12強僅拿2勝，連外卡賽都不用打就晉級8強，8強也只獲3勝，仍連兩屆挺進4強。總教練廖文彬表示，學長上屆打下冠軍，讓這批球員背負極大壓力，如今老天給球隊第三次機會，希望能在4強放手一搏。

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