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大三元擊退勇士 約基奇預約MVP

2022/03/09 05:30

金塊約基奇（中）演出大三元擊垮勇士，炒熱衛冕年度MVP話題。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕來自東歐的鋒衛雙星昨各自發威，東契奇率獨行俠扳倒爵士，延續5連勝氣勢；近況甚佳的約基奇則乘勝追擊，「32分大三元」擊垮勇士，更炒熱衛冕年度MVP話題。

東契奇（法新社）

全能東契奇 扳倒爵士

東契奇展現全方位身手，23投12中、包括5記三分彈，豪取35分及本季個人新高16個籃板，外加7助攻、3抄截，助獨行俠以111：103擊退爵士。近15場東契奇場均34.1分、10.3籃板、8.8助攻，已是1976-77賽季後NBA第3人，先前僅「籃球之神」喬丹、魏斯布魯克15場「34分、8籃板、8助攻」達標；東契奇第39場跨越「30分、10籃板、5助攻」門檻，也追平詹姆斯並列未滿24歲球員之最。

獨行俠戰績40勝25負，落後西部第4的爵士僅半場勝差，東契奇認為擊敗西部季後賽首輪假想敵，可說別具意義，「第4名就有主場優勢，這相當重要，我們當然要努力爭取。」

此外，面對主力輪休的勇士，約基奇延續前役「46分大三元」手感，又秀出32分、15籃板、13助攻的全能演出，本季第18次三雙持續領先群雄，金塊也以131：124笑納3連勝。

苦吞5連敗的勇士總帥柯爾輸得心服口服，直言約基奇值得連莊MVP，約基奇則表示，不在意個人數據，只想投入競爭，贏得比賽。

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