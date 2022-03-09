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獅中線伏兵安啦！ 雙林30萬級「複」翁

2022/03/09 05:30

21歲林靖凱是獅隊史最年輕的30萬俱樂部成員，也是中職第2位未滿22歲就拿到複數年合約的球員。 （資料照）

林靖凱月薪3字頭

林岱安3年複數年約，月均薪至少35萬，第3年可望站上40萬大關。 （記者李惠洲攝）

隊史最年輕

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅自辦熱身賽昨開打，「雙林」林岱安、林靖凱本季首安都開張，2名中線大將選秀順位皆非頂尖，本季月薪都站上30萬大關。21歲的林靖凱更是隊史最年輕的30萬俱樂部成員，拚戰精神獲球團肯定。

林靖凱昨先發鎮守二壘，2局下本季首打席就棒打富邦悍將先發投手郭俊麟，攻守調整順利。他在2018年以第6指名加入獅隊，連2年奪金手套，去年打擊跟上守備，勇奪最佳十人獎，球團原本端出3年約，林靖凱選擇2年，趁年輕力拚下張合約。

只選2年約 想拚更好身價

領隊蘇泰安表示，林靖凱表達想拚下份合約，只簽2年，「我覺得很棒，因為一般選手都希望長一點，他雖然是新人，仍想用挑戰者心態來證明價值，我肯定他的想法。」林靖凱成為中信兄弟陳子豪後，中職第2位未滿22歲就拿到複數年合約的球員。

林岱安3年月均薪至少35萬

昨擔任指定打擊的林岱安，6局下也敲熱身賽首安，本季升任隊長的他，不僅是球隊重要支柱，未來薪資也要朝隊史傳奇捕手高志綱邁進，目前跟球團談3年合約，僅剩下細節部分還在確認。據悉，3年平均月薪至少35萬。

蘇泰安表示，從高志綱退下來後，要找到好捕手很不容易，林岱安有承先啟後的價值，今年又被選為隊長，這是他的責任，「希望他能帶領球隊打出好的成績。」

追上高志綱 林岱安坐3望4

林岱安合約最後1年可望站上40萬大關，過去獅隊史捕手中只有曾智偵、高志綱能達陣，高志綱保有月薪45萬的獅隊捕手紀錄。

獅隊合約目前已談完95%，確定拿到複數年合約有林岱安、林靖凱、林安可、蘇智傑、陳傑憲等球員，蘇泰安透露，複數年合約名單應該會有6至7人。

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