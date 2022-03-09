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胡金龍戰老東家 挨K「慢自在」

2022/03/09 05:30

悍將郭俊麟生涯首度對決胡金龍，就送他三振。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅胡金龍昨在熱身賽首戰首打席就碰上老東家富邦悍將，雖然2打數無安打，還吞下三振，但隊友全場猛敲3轟，包括林安可滿貫砲，助隊以9：3打爆富邦，首席教練高志綱認為，投打的比賽感覺比想像還好。

林安可（右）熱身賽敲滿貫砲，今年也拿到複數年約。 （記者李惠洲攝）

怕調整太快 一步步找手感

獅隊胡金龍熱身賽首戰首打席就對上前東家悍將，雖無表現，但逐步掌握實戰的感覺。 （記者李惠洲攝）

胡金龍扛下開路先鋒，鎮守左外野，首打席敲出滾地球出局，4局下被富邦先發郭俊麟外角變化球三振。他說，希望能多點比賽，「我反而怕調整太快，現在就先嘗試揮棒，練習和實戰的感覺還是有差，一步步來，有好的打數比較重要。」

即便胡金龍沒敲安打，高志綱認為，他只是需要多點比賽感覺，這段期間無論是身體狀況和球感，不會讓人感覺有過空窗期，目前要觀察的是能否連續出賽。

首度對決 郭俊麟感覺奇妙

郭俊麟昨天先發3局失掉1分，唯一三振就送給胡金龍，兩人曾在2017年經典賽當過隊友，昨是生涯首度對決，他笑說，感覺很奇妙，「他是很好的學長，很常會鼓勵學弟。」

獅隊比其他球隊晚1週打熱身賽，長程砲火發揮驚人，林子豪和蘇智傑在6局下聯手開轟，林安可更在7局下敲特大號滿貫砲，高志綱認為，從實戰投打開始，給他們明確目標，保持積極攻擊慾望，整體進度還不錯。

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