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競爭開幕戰 古林睿煬火球示威

2022/03/09 05:30

古林睿煬熱身賽催火球，和胡智為競爭開幕戰先發白熱化。 （記者李惠洲攝）

沒特別用力 就催149KM

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅21歲火球男古林睿煬昨天沒有特別出力，熱身賽首戰就對富邦悍將催出149公里，中繼1局無失分；另一地嘉義場，胡智為同樣先發3局無失分，2人競爭開幕戰先發白熱化。

胡智為先發3局無失分

獅隊王牌布雷克和羅昂前天抵達台灣，採取入境檢疫新制「10+7」，另1名洋投柯瑞則要在3月21日才能加入春訓，總教練林岳平希望至少有2名洋將開季準備好，但在4月2日作客洲際的中職開幕戰、4月3日回台南的主場開幕戰，先發都預定是土投。

「4選2，一個投主場，一個投客場。」餅總點名，古林睿煬、胡智為、江辰晏和施子謙，有2人各負擔1場。其中，古林和胡智為處於領跑階段，前者昨在台南主場面對富邦一軍；另一人在嘉義出戰富邦二軍。

古林1局無失分 3上3下

古林睿煬在3局上接替先發2局掉1分的潘威倫上陣，連續解決楊晉豪、林哲瑄、林益全，僅用9球演出3上3下。

古林睿煬表示，照教練安排投1局，順順丟，沒有特別出力，「這場就是投給他們打。第一次對外賽，這樣的結果是好的，用球數不多，很快能取得出局數。」

去年古林睿煬投20場100局，休季時間不長，讓他感覺休息沒有很足夠，邊調整邊觀察身體狀況，他表示，當然想投開幕戰，但丟哪場都沒關係，希望能先待在先發輪值。

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