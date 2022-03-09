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小戴一人武林 快刀晉16強

2022/03/09 05:30

德國羽球公開賽，球后戴資穎女單首輪輕鬆過關，明將對上日本高橋沙也加。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級300系列德國羽球公開賽女單首輪，以21：11、21：15力退世界排名35的華裔美籍王苑力，晉級16強，今休兵一天，明天和世界排名13的日本好手高橋沙也加爭8強門票。

自去年12月拿下世界錦標賽銀牌後，戴資穎昨迎來今年賽季首戰，教練賴建誠賽前並未要求太多細節，只求透過實際賽事適應場地，並找回比賽感覺。賴建誠賽後表示，小戴首戰掌握較多主動攻勢，整體發揮不錯，希望狀況能越來越好。

榮膺頭號種子的戴資穎在籤表上半部，而今日進行籤表下半部賽事，因此小戴明天再戰2014年德國賽冠軍高橋沙也加。雙方過去6次交手，戴資穎不僅全勝，且5度直落2勝出，僅2014年仁川亞運苦戰3局逆轉贏球。

無台灣隊友參賽

和星國駱建佑對練

戴資穎暌違8年再至德國參賽，主要目標擺在下週登場的全英公開賽。小戴在德國無台灣隊友相伴，日前賽前訓練和新科世錦賽男單冠軍新加坡一哥駱建佑進行對打。賴建誠透露，因台灣僅小戴參賽，而大會又安排她與其他國家選手一同適應場地，且時間僅30分鐘，「畢竟時間有限，大家就簡單進行對打，讓身體動一動並適應場地風向。」

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