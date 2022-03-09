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金廣鉉不等了 返韓3.8億大約到手

2022/03/09 05:30

33歲的金廣鉉結束旅美生涯回到韓職，以4年總額151億韓元（約新台幣3.8億元）重返老東家SSG登陸者，創下韓職史上最大合約紀錄。（資料照）

創韓職史上最大約紀錄

〔記者徐正揚／綜合報導〕受到大聯盟持續封館影響，33歲的金廣鉉決定結束旅美生涯回到韓職，以4年總額151億韓元（約新台幣3.8億元）重返老東家SSG登陸者，創下韓職史上最大合約紀錄。

大聯盟持續封館 旅束旅美

金廣鉉2007年加盟SK飛龍，2014年季後韓職一軍年資滿7年首次申請入札，但與教士沒能達成共識，2016年季後一軍年資滿9年取得海外自由球員資格，2019年再次申請入札以2年800萬美元加盟紅雀，封館前被看好能以2年2000萬美元續留美職。

金廣鉉超越樂天李大浩、起亞羅成範共同保持的150億韓元，改寫韓職合約總值紀錄，他表示，在大聯盟2年期間看到SSG球團為聯盟發展的努力，加上球團以最頂級待遇認可他的價值，選擇回歸並沒花太多時間考慮。

相同情形若發生在中職，原屬球隊有90天的優先議約期，若雙方無法達成共識，該球員必須參加隔年選秀，前例也是僅有一例是倪福德，因2014年季末執意不加入中信兄弟，隔年參加選秀在第2輪被義大犀牛指名，以最高總值1373萬元2.5年合約重返中職。

沒打過中職的陳偉殷、陽岱鋼甚至林子偉若要回台打球，只能比照郭泓志依循旅外傑出球員條款，雖不須參加選秀直接加盟，與其簽約的球團必須放棄選秀會前3輪指名權，是否適用此條款還得由會長主動提案。

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