PLG》計時器搞烏龍 陳信安︰雙方都吃虧

領航猿前天與國王之戰，進攻計時器當機，裁判歸還進攻時間給國王，但依舊爭議不斷。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕PLG領航猿前天上演逆轉秀，在主場克服21分的落後擊退國王，但比賽讀秒階段發生進攻計時器當機的烏龍事件，導致領航猿進攻時間「疑似」超過24秒，聯盟雖在比賽當下做出判決，歸還進攻時間給國王，但依舊爭議不斷。

此烏龍事件發生在第四節最後33.55秒，國王楊敬敏罰完球後由領航猿進攻，但施晉堯上籃得分後，比賽時間剩下3.31秒，等於領航猿這次進攻用了超過30秒。

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國王於終場前2.57秒時喊出短暫停，教練團也提出抗議，最後啟用IRS回放系統確認剩餘比賽時間，記錄台回應是比賽計時器當機，最終裁判認定領航猿進攻時間花費約20秒，因此國王最後一波球權的時間由2.57秒增加到13.57秒。

但此決議明顯與事實不符，賽後聯盟解釋，「IRS回放系統之畫面不同於直播畫面，並沒有字卡與比分時間條。」等於承認當下的決議有疏失，又如何認定領航猿進攻時間為20秒?

球評︰時間回溯不合理

現場轉播球評胡鈞期則認為，領航猿進攻時間明顯超過24秒，但因是計時器故障，裁判也未察覺，因此沒有規章能取消領航猿的進球，更無法讓比賽回到33.55秒重新進攻。最後裁判補時間給國王，也是不合理的決議。

國王此役賠了夫人又折兵，不僅輸掉比賽，還傷了大將麥卡洛，昨檢查報告出爐，證實為前十字韌帶撕裂。目前國王球團把重心放在處理麥卡洛的傷勢，是否針對時間錯誤提出申訴還須要開會研議。

領航猿總經理陳信安無奈地說，「我認為雙方都很吃虧，我們後衛施晉堯和關達祐皆依照計時器的時間進攻，雖然我們進球，但國王也多了10秒的進攻時間，不能以結果論來判定誰得利。職業籃球還有很多進步空間，只希望聯盟、球團都能持續進步，建立更完善的規章、制度。」

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