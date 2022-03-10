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高中畢業球員「薪」紀錄 陳韻文估月領55萬

2022/03/10 05:30

統一獅終結者陳韻文可望獲3年約，月薪上看55萬，成為史上首位達陣「50萬俱樂部」的高中畢業球員。（記者李惠洲攝）

首位50萬級高中畢業球員

陳韻文小檔案

〔記者龔乃玠／台南報導〕去年締造史無前例的救援王3連霸，統一獅明星終結者陳韻文昨在自辦熱身賽初登板，15球三上三下，有好的開始。今年邁向歷史球季，陳韻文有望先收下心安的3年約，成為史上首位達陣「50萬俱樂部」的高中畢業球員。

陳韻文歷年月薪演進

今年將挑戰餅總紀錄

陳韻文昨對上中信兄弟，在熟悉的9局上1：0登場，先製造2顆滾地球出局，再讓陳文杰敲三壘方向高飛球，熱身賽首秀關門成功。年僅26歲的他，差14次救援成功就追平自家總教練林岳平保持的中職129次救援成功歷史紀錄，最快上半季就能豎起「韻文障礙」。

早在1月10日獅隊以年輕選手為主的春訓第一階段，陳韻文就加入球隊練習，在球場上汗流浹背。他說，這個休季特別短，自己更要提早到球場調整。

去年受疫情影響的變形賽季中，獅象從3月打到12月，陳韻文都沒缺席，總冠軍賽最終戰也登板，累積連2季至少50場50局，看似需要更多休息，他克服惰性，強迫自己在1月每天去球場，從基本體能和重訓做起，慢慢拉回強度。

陳韻文表示，今年希望有比較多時間去準備，萬一開訓調整不好，可能整個投球模式和重訓都被打亂，「我寧願早點來，早點開機。心態上是慢慢來，身體則是積極做好每件事情，現在距離開季不到1個月，心理也要開始備戰了。」

在2014年屏東高中畢業後，陳韻文兌現第一指名的天賦，每年薪資穩定成長，上季走完總額924萬的2年合約。據悉，今年可望簽下1份3年合約，推估平均月薪上看55萬，這是過往高中畢業球員尚未達到的領域。

可望獲3年約 不想年年談約

陳韻文指出，3年合約是努力目標，「這是跟經紀人討論出來的，他覺得3年比較適合我，這樣也不用每年一直談。」領隊蘇泰安回應，談約進入最後階段，已經很接近簽約。

從剛進職棒的月薪6萬，如今有望進入50萬俱樂部。陳韻文坦言，誰會想到可以拿到這種薪水，「一步一腳印，把教練給的東西完成，再去追求自己需要的。」

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