吳哲源演繹建仔哲學 助總按讚

兄弟吳哲源熱身賽前2場先發表現不俗。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟吳哲源去年球季尾聲轉任先發奏效，被帶進台灣大賽，今年春訓首度以先發節奏調整，昨天對統一獅投4.2局僅掉1分，熱身賽前2場先發表現不俗，總教練林威助給予佳評。

春訓首度先發調整

對獅好投

吳哲源此戰被敲6支安打，0保送、三振，他自評狀況還可以，「我的目的是讓對方打不好，不追求三振，這是第一次春訓嘗試先發，感覺很新鮮，盡力把任務做好。」

請繼續往下閱讀...

轉任先發過程中，吳哲源曾請教二軍投手教練王建民的招牌伸卡球，策略上也融合「王氏哲學」，他說，沒有出現四壞比較重要，王建民有跟他說，別怕被敲安打，「被打又怎樣，再面對下個打者就好了。」

吳哲源從2016年進職棒以第10指名入選，去年之前都沒當過先發，上季在球季後段轉型，並在二軍總冠軍賽先發投第1、5戰，雙雙投滿5局摘勝投，上演一軍僅投1局，卻殺進台灣大賽名單的驚奇戲碼，今年希望能複製成功經驗。

助總指出，吳哲源在一軍沒有太多成績，今年調整步調要快一點，表現給教練看，「這場比賽球速沒有很快，但能用節奏擾亂打者，就是有些壞球走在前面，在正常比賽會有點危險。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法