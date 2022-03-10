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悍將開箱霸帝士 雙安有亮點

2022/03/10 05:30

悍將昨開箱新洋砲霸帝士，熱身賽首亮相就有雙安表現。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨熱身賽和業餘成棒新北禾聯交手，安排新洋砲霸帝士和年輕成員一同出戰。結果霸帝士的單場雙安成為少數亮點，最終悍將以7：12落敗。

教練團原本設定霸帝士大約在3月中旬投入自辦熱身賽，昨提前「開箱」，霸帝士首打席外野飛球出局、次打席揮空三振，但之後兩打席都敲安，其中一次相準變化球帶向中外野，另一次則是打在邊線附近的二壘打。

潘忠韋看好長打能力

此役悍將安排轉播，現場球評為抗癌復出的名球評潘忠韋。潘忠韋認為，變化球掌握度和揮棒速度是霸帝士的兩大優勢，「4次打擊面對的變化球量多，前2次結果不好，第3次他就能掌握變化球敲安，可能因效力過日職，適應亞洲配球模式。此外，霸帝士強拉動作明確，對直球的掌握度夠好，可看出他的長打能力和對好球帶的掌握。」

7場自辦熱身賽 失62分

悍將先發投手游霆崴3局失6分，後援投手洪聖欽、朱益生和張瑞麟也都有失分。悍將前天兩地同時敗給統一獅、合計失18分，7場自辦賽僅贏過味全1場，合計失62分。

潘忠韋認為，現階段還不需太悲觀，「目前看起來都在調整階段，也需要藉由比賽發現問題。」

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