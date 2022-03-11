自由日日shoot》中職傾斜資方 3月無球隊完成談薪

中職近年談薪最龜速球隊是統一獅，2020年球季開幕戰在4月11日，獅隊拖到4月14日才發布團隊薪資。（資料照）

樂天桃猿近5年都在2月底前完成球員談薪，今年2月5日開訓日率先公布第一批薪資後，就沒有進一步消息。（資料照）

破天荒慢 獅曾連3年拖過開幕戰

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2022年開季註冊球員名單已於3月3日正式公布，各隊球員完成簽約並註冊的人數都不滿50人，卻沒有任何1隊發布所屬球員今年完整薪資，創下已經3月都還沒完成談薪的空前紀錄，礙於中職是極度向資方傾斜的環境，談薪1年比1年慢、薪資愈來愈不公開透明等現象，恐怕短時間內依舊無解。

檢視過去5年各隊發布團隊薪資的時間，最乾脆的是樂天桃猿（含前身Lamigo桃猿），全部都在2月底前搞定，2017年甚至在元旦假期剛結束就處理完畢，最龜速的是統一獅，近5年有4次到4月才發布，他們就佔3次還是連續3年，2020年拖到4月14日、2018年拖到開打後第11天，這兩項紀錄恐怕都很難被打破。

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中職各隊近年完成談薪日期

球團龜速 不定期存續合約是禍首

談薪速度之所以愈來愈慢，牽涉層面其實很多，除了大小經紀公司如雨後春筍般冒出、即便從4隊變5隊規模還是太小、自由球員辦法形同具文、中職規章沒有條文約束球團，根本「禍源」還是「不定期存續合約」，球團只要撐過12月31日，今年薪資暫依去年額度給付，等談好新合約再多退少補，於法有恃無恐。

去年因為提升3級警戒停賽2個月，打完台灣大賽已經12月1日，導致今年要到4月2日才開打，各隊春訓開訓幾乎都從以往的1月初延到放完農曆年假的2月初，首次出現薪資仲裁受理期限截止卻有約半數球員還沒談好薪水，而去年季後行使自由球員資格的官大元、林益全、陳鴻文，已經3月還沒談好新約未被放入註冊球員名單，這些現象聯盟都無法可管。

李振昌2月初在中信開訓時，對中職球團談薪速度提出質疑。（資料照）

昌仔發難 國外談好合約才春訓

李振昌於今年中信兄弟開訓日「在國外沒談好合約不會來參加春訓」、「以為沒有談好薪水就不用來」的發言，可以視為中職球員首次針對球團談薪龜速提出質疑，許多球員私下都覺得說出他們的心聲，對比同期美職球員工會就新版勞資協議與大聯盟展開馬拉松式的談判，台灣球員工會似乎比較在意國際賽的保險與出場費。

沉痾清零 由聯盟明訂議約期限

要把前述沈痾清零，球員的看法很一致，只要在聯盟規章明定「球團須於○月○日前與球員締結下年度合約，超過期限未能締結合約自動進入薪資仲裁」，問題是，聯盟充其量是各球團聯合委任的辦事處，一切看老闆們的臉色辦事，要讓他們同意修改規章，難度不小。

除了談薪龜速，愈來愈多球員的薪資是「無可奉告」或「不便公布」，彷彿打職棒拿的是母企業來路不明的金錢，在政治人物每逢選舉一律高喊公開透明的現在顯得格外諷刺，能否效法美職教練與球員的合約，或至少比照日職用「推定年俸」，勢必還有很長的路要走。

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