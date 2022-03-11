悍將髒辮2.0 2好球攻擊力欺猿

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕富邦悍將重砲霸帝士無愧日職3季62轟打者，連2場自辦熱身賽雙安敲長打，助隊以5：2擊敗樂天桃猿，無論直球和變化球的2好球攻擊能力，皆難不倒他，本季力拚2008年布雷以來、暌違14年再產單季20轟級洋砲。

悍將洋砲霸帝士在自辦熱身賽對決桃猿，單場雙安展現高度打擊技巧。（記者廖耀東攝）

霸帝士初尬中職球隊

巨大身形，頭綁「髒辮」，霸帝士風格神似隊史前身義大傳奇洋砲曼尼，打擊練習不刻意強拉，注重確實擊球，跟曼尼有共同點，曾跟曼尼當隊友的富邦守備教練鄭兆行就說，「曼尼打擊練習都很喜歡往中間方向，或是推向右外野。」

請繼續往下閱讀...

霸帝士坦言，來台灣前，對中職沒有太多印象，但來了之後，球團很照顧他，感覺很開心，「上場就是想確實擊球，希望能幫球隊拿下更多比賽，個人也能保持健康。」

沒有太多暖機時間，霸帝士前天對業餘新北禾聯隊最後2打數敲安，包括一支二壘打，昨天首度對上中職球隊樂天桃猿仍不留情，首打席就完全咬中莊昕諺的145公里內角速球，一棒敲出平射的怪力二壘打。

悍將在自辦熱身賽擊敗桃猿。（記者廖耀東攝）

總教練丘昌榮原本要在延後1週再開箱，不過霸帝士來台前打過墨西哥聯盟，自覺能夠提早上陣，希望能趕快上場熟悉中職投手。他不愧是出身日職的洋砲，無懼台灣投手變化球連發，昨在4局下面對莊昕諺連3顆變化球，前2球揮空，第3球在重心被破壞之下，依然延伸球棒，將球帶到中外野形成安打。

霸帝士不諱言，自己的廣角打法深受日本職棒影響，他從中觀察很多投手以及多變球種，諮詢過不少好手。丘總評價，2好球打擊能力不錯，「他也跟我們說還在調整，目前看起來中規中矩。」

富邦自辦熱身賽前7戰狂掉62分，投手調整狀況緩慢，昨連同先發候選的范玉禹、江國豪在內的6投都回穩，全場僅被敲4安，下週王牌江少慶也將首度出戰，配合雙洋投范米特、艾思凱出擊公辦熱身賽，富邦投打逐步到位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法