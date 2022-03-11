127球撐萬能 逸信．阿娜斯一戰成名

逸信．阿娜斯（大專體總提供）

萬能科大下個學年度將升上公開一級。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕熱投127球完全燃燒，萬能科大阿美族強投逸信．阿娜斯，昨在大專棒球聯賽公開二級四強決賽先發9局失3分，率隊以6：3扳倒吳鳳科大，下學年度重返公開一級戰場。

逸信．阿娜斯前兩局掉3分，他坦言，「這場一定要贏，所以一開始會害怕。」所幸他及時穩住陣腳，後7局未再掉分，完投9局被敲4安拿下勝投，狂飆12K，第9局只花9球飆3K，以「完美一局」終結比賽，萬能第4局打下4分奠定勝基，賽後全員欣喜若狂，衝進場內灑水歡慶升級。

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逸信．阿娜斯出身成德青棒，前年考上萬能延續棒球路，逸信阿美族語為「醫生」之意，阿娜斯則是其父之名，昨靠127球完投勝一戰成名，賽後他表示，前5局很緊張，後來改變心態與打者正面對決才回穩，「到現在我還在驚嚇中！」

萬能暌違6年拚回公開一級，總教練楊家宏說，「其實我們每年都很有機會，技術不輸人，差在經驗和抗壓性，今年實力還比之前差一點，但心理較成熟穩定。」

中信金融學院下個學年度將升上公開一級。（大專體總提供）

大專聯賽公開二級四強決賽，激烈程度甚至比公開一級強，萬能、吳鳳、中信金融學院、高雄大學採單循環廝殺，取前兩名升級，前兩天賽程各隊戰績皆為1勝1敗，昨最後一天生死鬥，另一戰中信學院第6局灌進6分，以7:3逆轉勝高雄大學，中信與萬能攜手升上公開一級，高苑科大與嘉藥大學遭降公開二級。

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