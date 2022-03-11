晉級季後賽 太陽搶頭香

湖人詹姆斯（右）繳出大三元成績單，無奈仍輸給西部爐主火箭。（今日美國）

頂尖對決澆熄熱火

太陽布克（左）昨攻下23分，擊退強敵熱火，率隊搶先晉級季後賽。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA東、西部龍頭熱火和太陽昨上演頂尖對決，太陽雖少了保羅，但布克攻下最高23分，終場以111：90擊退熱火，戰績53勝13敗依舊傲視全聯盟，也是本季首支拿到季後賽門票的球隊。

經過上季冠軍賽的歷練，太陽已蛻變成頂級強隊，即使保羅日前因右手拇指撕脫性骨折，明星賽後已連續缺席8場，期間太陽拿下5勝；布克則因觸發聯盟健康安全協議缺席4場，球隊照樣取得3勝。

請繼續往下閱讀...

太陽昨上半場僅領先2分，易籃後火力全開，單節灌進34分，僅失19分，拉開領先至雙位數，奠定勝基。本季太陽前三節結束領先時從未被翻盤，戰績40勝0敗。

太陽穩定發揮，成為戰績獨走的主因，本季最長僅吞下2連敗，碰上勝率5成以上的球隊，戰績22勝9敗，高居聯盟第一。

前次太陽在主場慘敗給熱火23分，昨快意復仇。布克表示，「前役遭熱火痛宰，內心很不是滋味，這場非常想贏球，全隊鬥志高昂，很開心能在客場扳回顏面。」

湖人輸給墊底火箭

季前被評為奪冠大熱門的湖人，本季則陷入泥淖，昨詹姆斯傷癒復出，繳出23分、12助攻和14籃板的大三元成績單，後衛魏斯布魯克則奮力轟下30分，無奈球隊仍在延長賽以130：139爆冷不敵西部爐主火箭，苦吞2連敗，戰績28勝37敗在西部排名第9，連附加賽資格都岌岌可危。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法