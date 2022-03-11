德國公開賽》小戴坦言自誤 首輸高橋沙也加

高橋沙也加（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級300系列德國公開賽16強戰碰上從未輸過的日本女將高橋沙也加，意外陷入苦戰，在失誤偏多加上風向判斷失準下，以直落二吞下對戰首敗，無緣8強。

戴資穎昨在德國公開賽16強戰，以直落二首度輸給日本女將高橋沙也加，無緣晉級8強。（資料照）

去年西班牙世錦賽結束後，戴資穎留在國內備戰，新賽季從德國公開賽打起，盼能先調整時差和熟悉比賽狀態，為下週全英公開賽做準備。

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戴資穎闖過頭關後，昨遭遇世界排名13的高橋沙也加卻打得綁手綁腳，在沒能控制失誤下以15：21丟掉首局；第2局小戴一度領先，但對方打出刁鑽球路一路纏鬥，小戴雖然奮力追成18平，但最後關頭連丟3分以18：21落敗，中止對戰6連勝。

戴資穎坦言，這一戰打得比較急躁，加上對手速度很快讓她打得有點費力，自己的失誤也帶給她很大壓力，但還是很開心看到很多球迷進場為她加油。不過，這幾年小戴在國際賽表現穩定，前次沒能在巡迴賽打進8強已是2018年9月的中國公開賽，當時小戴在首輪出局。

辛度16強也落馬

昨天同樣爆冷落馬的還有世界排名第7的印度一姐辛度，她以14：21、21：15、14：21敗給世界排名34的中國女將張藝曼。

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