T1》雲豹奮起 3連戰試煉

桃園雲豹指標球星羅振峰（右）已傷癒，本週有機會出賽。 （資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕受到疫情影響，T1聯盟的桃園雲豹在睽違54天後，今天將重返主場中原大學體育館，且要迎接3連戰。雲豹本季戰績不佳，目前僅拿下2勝在聯盟墊底，今晚7點將碰上聯盟龍頭高雄海神，雙方前兩次過招，海神2戰全勝，且淨勝分達25.5分。

雲豹在老將張智峰加盟後，戰績逐漸回溫，近6戰場均得分飆升至111.3分，遠優於整季的96.5分，上週還與台啤英熊鏖戰至決勝階段才以2分吞敗。雲豹主帥王志群認為，球隊整合漸入佳境，球員默契與技術都明顯地提升；但本週3連戰將是很大的考驗，對於體能消耗非常大。

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羅振峰、湯馬斯將助拳

昨雲豹傳出利多休息，開季前腳趾骨裂的羅振峰已傷癒，新洋將湯馬斯也已隔離完畢並參與練球，本週都有機會出賽。王志群認為，湯瑪斯態度積極，且籃球智商很高，雖加入球隊的時間不長，但已融入團隊的戰術、體系，會視他體能狀況安排上場時間。

領航猿補221公分長人

PLG桃園領航猿也傳出補強消息，來自塞爾維亞的221公分中鋒貝索維奇確定加盟，將提升球隊禁區戰力，他也是繼新竹攻城獅辛巴、富邦勇士德古拉後，聯盟第三位身高超過220公分的長人。

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