晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

T1》雲豹奮起 3連戰試煉

2022/03/11 05:30

桃園雲豹指標球星羅振峰（右）已傷癒，本週有機會出賽。 （資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕受到疫情影響，T1聯盟的桃園雲豹在睽違54天後，今天將重返主場中原大學體育館，且要迎接3連戰。雲豹本季戰績不佳，目前僅拿下2勝在聯盟墊底，今晚7點將碰上聯盟龍頭高雄海神，雙方前兩次過招，海神2戰全勝，且淨勝分達25.5分。

雲豹在老將張智峰加盟後，戰績逐漸回溫，近6戰場均得分飆升至111.3分，遠優於整季的96.5分，上週還與台啤英熊鏖戰至決勝階段才以2分吞敗。雲豹主帥王志群認為，球隊整合漸入佳境，球員默契與技術都明顯地提升；但本週3連戰將是很大的考驗，對於體能消耗非常大。

羅振峰、湯馬斯將助拳

昨雲豹傳出利多休息，開季前腳趾骨裂的羅振峰已傷癒，新洋將湯馬斯也已隔離完畢並參與練球，本週都有機會出賽。王志群認為，湯瑪斯態度積極，且籃球智商很高，雖加入球隊的時間不長，但已融入團隊的戰術、體系，會視他體能狀況安排上場時間。

領航猿補221公分長人

PLG桃園領航猿也傳出補強消息，來自塞爾維亞的221公分中鋒貝索維奇確定加盟，將提升球隊禁區戰力，他也是繼新竹攻城獅辛巴、富邦勇士德古拉後，聯盟第三位身高超過220公分的長人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。