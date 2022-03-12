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陳俊秀「A級」野心 月薪93萬簽1年

2022/03/12 05:30

陳俊秀（中）是猿隊攻守大台柱，今年季後將首度獲得自由球員資格。（記者廖耀東攝）

婉拒猿3年合約 本季野手最高薪

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕推掉3年長約，樂天桃猿重砲陳俊秀給自己一個挑戰機會，以月薪93萬的1年合約締造本季本土野手最高薪紀錄，有望叩關季後自由球員市場，他若今年維持高峰，可望成為具吸引力的聯盟頭號強打。

陳俊秀昨披上綽號球衣「奴奴」，對中信兄弟扛四番一壘手，2打數都敲飛球出局，但狀況調整順利。過去4個球季，這位去年打擊王有3季稱霸wRC+（加權得分創造值），扮演聯盟得分創造力最佳打者，加上一壘守備穩健，攻守都是大支柱。

中職打擊王陳俊秀生涯首簽1年合約，月薪93萬也成為本季最高薪野手。
（記者廖耀東攝）

今年季後具FA資格 A級補償金1395萬

從2014年旅美回歸，陳俊秀總計簽下3份複數年合約，從未簽過單年合約。去年球季結束，桃猿球團願提供3年長約，陳俊秀選擇生涯首次的1年約，正是考慮本季結束後，年資可望滿8年，首度獲得申請自由球員的資格。

「反正就試試看吧！」陳俊秀表示，不管是簽1年，或簽複數年，做球員就是回到原點，打出好成績，為自己負起責任，不能說簽複數年約就隨便打，這次就嘗試單年合約，感謝球團的肯定。

儘管尚未公布，陳俊秀本季月薪據悉為93萬元，不僅刷新隊友林泓育的隊史紀錄，更高居全聯盟野手第1。今年季後聯盟採取FA新制，為自由球員分級，但對陳俊秀並無效益，因為他仍是A級球員，全額補償金高達1395萬，締造史上最高紀錄；若選擇另一方案，補償金仍上看837萬，外帶1名保護名單以外的球員。

陳俊秀今年季後歲數增長至34歲，跟林智勝第1次投入自由市場同齡，當年「大師兄」成功以3年3600萬合約轉戰中信。對於季後挑戰FA市場，陳俊秀先幽默自嘲「今年打完就失業了」，隨後才說屆時再看狀況，「你要先打得好，才有辦法進入自由市場。」

陳俊秀中職生涯月薪演進表

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