余謙口氣好狂 數據撐腰拚一軍

兄弟余謙昨用31球投完4局無失分，展現爭取開季一軍的強烈企圖心。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕從春訓剛開跑，中信兄弟余謙就讓總教練林威助看見不同面貌，昨對樂天桃猿先發4局用31球無失分，熱身賽總計9局無失分，防禦率是完美的0，他展現強烈企圖心說道，「開季一定要在一軍，我不會把位置讓給別人。」

余謙擁有U18世界盃冠軍隊MVP光環，去年5月7日中職初登板就奪勝投，隨後身體出狀況，累計一軍僅投8.1局。他說，今年感覺跟去年很不一樣，上季剛進球隊的春訓，因為身體有狀況，沒辦法跟著一起練，今年很健康跟球隊走完春訓。

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助總表示，余謙去年春訓進球場，還不知道什麼是應該做的事情，今年態度很不一樣，「比較有活力，這種企圖心是我們最想看到的。」

熱身賽完美9局 歸功建仔魔法

余謙今年控球更加穩定，二軍投手教練王建民是推手，「王葛格說我丟球太用力，叫我先不要出力，但我又不會輕輕丟，投到快崩潰，現在能抓到那種感覺，希望能更穩定。」

黃恩賜（記者廖耀東攝）

楊志龍（記者廖耀東攝）

另2名受期待的投手楊志龍、黃恩賜，昨也迎接熱身賽初登板，兩人都後援1局，投出三上三下。黃恩賜首戰就猛催149公里，投出1次三振，希望能找回前年本土新王牌的架勢。

助總認為，黃恩賜球速比想像中還要好，如果沒有狀況，仍會定位先發，同時觀察球隊長中繼，「恩賜調整沒那麼快，也有可能先從中繼出發，還會跟投手教練討論。」

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