張志豪解決兩麻煩 迎回打擊姿勢

兄弟張志豪昨在熱身賽攻守先發，3打席全上壘。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕久違了，黃金外野！中信兄弟昨擺出張志豪、陳子豪、詹子賢的先發陣形，3名砲手睽違332天同場鎮守外野，張志豪大開選球眼，且連續2場敲安，不輕言讓出中外野。

張志豪去年5月揮棒導致左手肘韌帶撕裂，接受韌帶置換手術，昨傷後首度攻守先發出擊，一路打到7局，首打席敲安，後2打席都選四壞，逐步建構好球帶，另有幾球全力揮擊，證明傷勢無虞，「鬆了一口氣，練習是有成果的。」

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張志豪前年右側腹斜肌拉傷，間接導致去年韌帶傷勢，表示自己從去年春訓全力揮棒就感到疼痛，進入季賽承受不住更激烈的拉扯，「如果去年春訓就治好腹斜肌，可能就不會受傷。」

腹斜肌和手肘都治好，張志豪將打擊姿勢改回傷前原貌，起初進度較慢，目前感覺很正常，「我很清楚自己有了年紀（34歲），更慎重看待身體，當時就是因為疏忽腹斜肌，才會有這麼嚴重的後果。」

右外野手陳子豪前陣子肩膀不適，昨也是首次熱身賽攻守出擊，打完前2打席後，4局下守備就退場休息。兄弟板凳球員競爭白熱化，內野手王政順替補連2打席滿壘敲安，灌進3分打點，他在春訓一路跟隨一軍，持續累積教練團印象分數。

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