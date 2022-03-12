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大聯盟突破僵局 162場打好打滿

2022/03/12 05:30

大聯盟結束封館，守護者隊台將張育成準備赴美報到。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕為期99天的美職史上第2長封館即將結束！大聯盟官方昨宣布，已與球員工會就2022至2026年新版勞資協議達成共識，今年球季可望於台灣時間4月8日展開，各隊162場打好打滿不會縮減，唯一在40人名單的守護者隊（印地安人）台將張育成準備啟程赴美，大聯盟官網也以最快速度恢復正常運作。

結束99天封館 預計4/8開幕

最終談判結果獲球員工會含8名執行委員共30名代表以26票同意、12票反對通過，3小時後獲大聯盟30支球團老闆全票通過，涉及金額的主要決議有豪華稅門檻從今年2.3億美元逐年提升到2026年2.44億美元、薪資仲裁前獎金分潤池為5000萬美元、球員基本年薪從57.05萬美元提升到70萬美元且逐年成長到2026年78萬美元、開放球衣與頭盔放贊助商廣告等。

賽制也有變革，包括全面實施指定打擊制、季後賽隊數從10隊增到12隊、取消雙重賽7局制與延長賽突破僵局制、選秀前6順位採用樂透抽籤、有升降選擇權之球員單季只能被下放小聯盟5次等。此外，大聯盟於新版協議5年期間將在墨西哥、亞洲、波多黎各、多明尼加、倫敦、巴黎安排例行賽，一般認為亞洲以日本優先。

列守護者40人 張育成將啟程

張育成受封館影響一直沒能赴美，意外在台灣與家人度過暌違8年的農曆新年，得知封館結束立刻在社群媒體貼出開心的笑臉照，並寫下：「發文得知封館結束的表情！終於可以打球了，封館結束，簽證通了，下禮拜報到，訂機票 LET’ S GO。」大聯盟春訓預計14日報到，熱身賽預計19日開打。

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