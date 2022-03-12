全國青年盃》最強國中生黃潮鴻 「標」76.21m個人新高

楊俊瀚（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕標槍「最強國中生」黃潮鴻近期成績穩定進步，被視為鄭兆村、黃士峰的接班人。昨他在新北市全國青年盃田徑公開賽國男組標槍決賽擲出76公尺21摘金，刷新他在去年締造的大會紀錄70公尺54，今年全中運他盼能挑戰黃士峰創下的U18全國紀錄80公尺21。

黃潮鴻 （記者陳志曲攝）

今年全中運 挑戰黃士峰障礙

新北光榮國中國三的黃潮鴻，上個月才在港都盃繳出75公尺32摘金，刷新全中運的國中男子組紀錄。昨他在青年盃揮別過去慢熱狀態，第一擲就繳出71公尺11，打破大會紀錄，最後兩擲更把成績往上推到75公尺39和76公尺21。

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黃潮鴻認為，近兩場表現都在水準之上，這次的狀況又比港都盃更好，動作很順暢，「最後一擲有點可惜，本來應該可以到77公尺，但被風吹回來。」對於近期進步的關鍵，黃潮鴻認為，主要是架槍技術的調整，之前教練要他架槍走100公尺，雖然走完手很痠，但肌肉會記憶，真的很有效。

去年黃潮鴻在全運會決賽和「雙槍」鄭兆村、黃士峰同場競技，也是首位闖進決賽的國中生，他表示，當時有合照，但緊張到不敢跟他們講話。對於4月中登場的全中運，黃潮鴻期盼能突破80公尺，繼續刷新紀錄。

執教「最強國中生」，黃潮鴻的教練黃婉婷坦言有點壓力，會想幫助他達到更好的狀態，反倒是黃潮鴻的心態很好，不會給自己太大壓力，也是很謙遜的孩子。

楊俊瀚摘金 再達亞運門檻

徑賽方面，公開組200公尺決賽昨因賽程延誤，晚了約40分鐘才開始，不少選手棄賽或是沒能跑出最佳成績，但「台灣最速男」楊俊瀚仍繳出20秒79摘金，且再次達亞運參賽標準。他認為，成績雖不到很滿意，但有完成預設目標，賽程延誤也給他學習調適的機會。

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