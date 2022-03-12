飆淚小粉絲 見證柯瑞2萬分

柯瑞與小粉絲相見歡。（取自勇士臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕同樣紀錄夜，哈登、柯瑞悲喜兩樣情，七六人慘敗令前者高興不起來，後者率勇士踢館2連勝，也開出2萬分里程碑慶祝行情。

3月14日滿34歲的柯瑞，狂轟全場最高34分，勇士113：102砸碎老冤家金塊，一掃對戰3連敗陰霾，也避免被「剃光頭」，戰績45勝22負更追上西部第2灰熊。而日前因柯瑞輪休而撲空，甚至淚灑球場的丹佛地主小球迷，也獲勇士球團招待全家再度到場，與偶像相見歡令她喜極而泣，場面溫馨感人。

請繼續往下閱讀...

準壽星柯瑞上半場手感欠佳，7投僅2中，但他易籃後找回準星，14投9中包括3記三分彈破網，其中超遠Logo Shot正好集滿2萬分，榮膺NBA史上第49人，「太瘋狂了，我要好好享受這時刻。」這位2屆年度MVP生涯累計20006分，並把後勁十足演出，歸功總帥柯爾「12、6、12、6」的4節上場時間調配，「這種安排，讓我更能找到比賽節奏。」

哈登荒腔走板 照登三分榜第3人

重磅交易的籃網、七六人狹路相逢，B.西蒙斯面對前東家未上陣，仍遭費城球迷噓爆，但籃網雙巨頭杜蘭特、厄文飆分，129：100贏球也替新隊友出口氣。反觀跳槽七六人的哈登荒腔走板，17投3中全靠三分球，只拿11分、6籃板、5助攻，照樣以2563球超越「大嘴」米勒，榮膺三分榜史上第3人，「我們似乎打不出活力，我也無法把球投進，這沒藉口，我得有更好表現。」哈登強調，須正面看待輸球，「被修理也是好事，我加盟後球隊近況很好，現在有機會檢討。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法