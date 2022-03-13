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南山第18次爭霸 下令圍剿陳將双

2022/03/13 05:30

南山第18次挺進冠軍戰。 （記者林正堃攝）

光復高中首闖冠軍賽，「最強高中生」陳將双挑戰突圍一次就達陣。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕南山高中昨在HBL男子甲級4強賽祭出「大膽進攻」策略，首節就轟下38分，加上宋昕澔、吳志鍇、葉惟捷聯手進帳61分，終場以92：62大勝能仁家商，第18次挺進冠軍戰，今晚6點將和陳將双領軍的光復高中展開巔峰對決。

4強賽火力全開 進攻地獄變天堂

南山從102學年度起就成為4強固定班底，並累積8次進軍台北小巨蛋的經驗，面對被視為「進攻地獄」的小巨蛋，南山教練許時清認為，防守雖是贏球關鍵，但如果怕投不進而選擇不攻絕非好事，賽前就鼓勵子弟兵可以大膽進攻，並努力搶進攻籃板。

在教練下達開火令後，宋昕澔首節拿12分，全場進帳23分，吳志鍇繳出16分、14籃板。吳志鍇日前練球眼角遭打傷，闖禍的葉惟捷昨14投8中，包括5顆三分球，斬獲22分，他笑說，「我確實想贖罪，投準一點的話，志鍇學長就不用一直搶籃板。」

南山高中在宋昕澔強攻23分帶領下晉級決賽，將尋求隊史第8冠。 （記者林正堃攝）

光復首度爭霸，教練團相擁慶祝。 （記者林正堃攝）

光復首爭冠 最強高中生壓陣

陳將双攻下25分、隊長張俊生17分，攜手率光復以78：63力退衛冕軍泰山高中，首闖冠軍賽。南山、光復在8強曾交手，由光復獲勝。

南山前次奪冠已是104學年度，近5屆3度屈居亞軍，被戲稱「安心亞」，許時清強調，已重複看過8強對戰光復的影片，當時發生的問題都需修正，「我們已做好萬全準備，一切就看臨場狀況。」

南山奪冠首要任務是降低陳將双的威脅性，許時清透露，確定由宋昕澔和隊長張傑程輪流盯防。

ＨＢＬ男子組冠軍戰

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