淡商決戰小綠綠 不敢看輕宋瑞蓁6分

淡商長人蕭豫玟（左）率隊爭冠，今將挑戰隊史在台北小巨蛋10戰全勝。

（記者林正堃攝）

北一女問鼎隊史第2冠，頭號大將宋瑞蓁有信心手感回溫。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕女子組衛冕軍淡水商工昨日從雙位數領先，到第三節變成8分落後，直到第四節展現禁區優勢，尤其184公分的高二長人蕭豫玟繳出24分、12籃板，淡商以77：68力退陽明高中，入手第16張爭冠入場券，今日對上北一女中，將第3次挑戰隊史二度3連霸的壯舉。

挑戰二度3連霸 召喚小巨蛋魔力

北一女菜鳥黃子芸昨繳出14分、9籃板不僅榮膺單場MVP，並率隊以83：61大勝永仁高中，收下隊史第3張爭冠門票。

請繼續往下閱讀...

8強北一女曾擊敗過淡商，最大關鍵就是「閃電俠」宋瑞蓁，即使昨她對永仁只拿6分，但淡商教練陳美莉不敢大意，她表示，宋瑞蓁速度快、頭腦好，首要任務要將她速度減慢，否則被她打順，可能對淡商造成重傷害。

北一女黃子芸（右）昨榮膺單場MVP。（記者林正堃攝）

淡商在82至84學年由現任國泰女籃總教練鄭慧芸領軍完成3連霸，只是92、105學年尋求3連冠都失利，如今將三度叩關。陳美莉認為，「一切就看球員發揮，我們做教練就當個推手，想辦法找出贏球方式。」

值得一提的是，淡商除了有高度優勢，還有台北小巨蛋的不敗優勢，迄今在小巨蛋舞台狂掃9連勝，今能否「十全十美」並劍指隊史第12冠，蕭豫玟及隊長韓汛皆認為，做好教練賦予的任務，絕對有機會拿冠軍。

衛生福利部長陳時中連兩年現身小巨蛋力挺HBL，還被高中體總吉祥物WooHoo「偷摸」。（記者林正堃攝）

ＨＢＬ女子組冠軍戰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法