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6割男霸帝士 味全差點攔胡

2022/03/13 05:30

霸帝士（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕富邦悍將新洋砲霸帝士，連同昨單場雙安，3戰以來場場有長打，且打擊率高達6成，令球迷期待日增。其實，去年季中霸帝士就有機會來台獻技，龍隊總教練葉君璋透露，當時球隊曾考慮延攬，但因疫情等諸多因素作罷。

去年曾考慮 疫情因素作罷

葉總說：「去年確實有看過他的資料，也了解後得知他在日職的禁藥問題已經解決。不過，當時正好遇到疫情，整體狀況變得複雜，復賽後時任洋打者赫雷拉狀況也康復，就沒再接觸霸帝士。」

近期霸帝士火力出色，葉總認為他球棒控制能力佳。不過，悍將教頭丘昌榮語帶保留，說：「對方可能也還在試探他的球路弱點，現階段看成績是不錯，但還得更加適應中職投手，才能維持成績。」

陳品捷︰小聯盟老隊友

昨練球時，霸帝士朝龍隊休息區的陳品捷打了招呼。陳品捷說：「我跟他當過隊友，但只當了3個月，我們陣中當時還有王躍霖、王梓安，還有3個韓國選手，老實說也不知道他記不記得我。」

霸帝士赴日發展之前，2009年到2013年在小熊隊小聯盟體系打拚，陳品捷則是2009年也效力小熊隊新人聯盟。陳品捷說：「他在新人聯盟打沒多久，就被球隊降回多明尼加。後來在日職一軍看到他名字，我們還嚇到。」

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