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單季2度得分半百 37歲詹皇火燙紀錄

2022/03/13 05:30

帕波維奇達成執教第1336勝，獨居史上第1。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕6天前狂飆56分，詹姆斯再接再厲又轟50分，昨率湖人122：109氣走巫師，締造單季2度得分逾半百最老紀錄的詹皇，還以電玩《NBA Jam》經典台詞「他『著火』了」自喻，霸氣燃燒小宇宙回應外界「過氣」質疑。

「高齡」37歲的詹姆斯，1週之內2度得分突破50大關。（美聯社）

詹皇19年職業生涯，含季後賽在內第15場達50分門檻，儘管西岸紫金豪門戰績欠佳，仍為季後賽門票苦苦掙扎，至少以身作則激勵全隊，「我們亟需振作，這場就做到了。」此役湖人一哥25投18中、包括6記三分彈破網，第3節獨取19分扭轉頹勢，也以29.71分躍居聯盟得分王，「我一度手感發燙，就盡量維持在那個狀態。」

34歲金恩1990-91賽季曾2度得分半百，已被37歲詹皇超越，還榮膺史上首位，能夠在21歲前、35歲後都轟破50分的傳奇，樂得終止2連敗的總帥沃格爾笑說：「這傢伙真的會打球，完成令人難以置信的史詩般演出。」

帕總1336勝 衝史上第一

馬刺主場104：102險退強敵爵士，也送給帕波維奇執教第1336勝，獨居聯盟史上第1人！內斂低調的帕總謙稱：「籃球是團隊運動，這成就屬於全隊。」自1996年加入馬刺，帕總鐵血風格備受肯定，73歲的他率隊贏得5座總冠軍，去年東京奧運還帶領美國男籃衛冕金牌，如今締造歷史里程碑，傳奇教頭尼爾森錄製影片，向30年前助教帕總致意，「我對你所有成就，以及你為全世界籃球所做的美好事情深感驕傲，包括讓我在歷史勝場排行榜名列第2。」

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