晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅開幕戰先發 胡智為「訂位」

2022/03/14 05:30

胡智為（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊昨自辦熱身賽迎戰中信兄弟，不但上演去年台灣大賽戲碼，還開放球迷買票進場，包括啦啦隊、球場廣播都比照正式比賽，吸引1808人進場。獅隊胡智為在球迷關注下，展現絕佳近況，是開幕戰先發有力人選。

獅隊開季首戰4月2日踢館中信兄弟，隔天回台南主場迎戰味全龍。龍隊已確定由王維中掛帥，胡智為若按目前備戰節奏，很可能是首戰或是主場開幕戰的先發投手。

3.1局失1分 飆151km

昨役胡智為用54球投3.1局失1分，投出2次三振、無保送，最快球速151公里。獅隊總教練林岳平表示，調整都在進度內，現在目標是增加他的局數，並指出：「他當然是開幕戰人選之一，期待今年看到更好的胡智為。」

胡智為說，有鑑於去年季中投入一軍後，保送數太多，今年春訓他特別加強球路控制，「控球是今年特別想加強的部分，希望能大膽攻擊好球帶。」至於開幕戰先發的可能性，胡智為交給教練決定，「這不是我能左右的事，無論總教練指派哪一場先發任務，我都做好自己該做的準備。」

昨現場氣氛熱鬧，獅隊蘇智傑、姚雨翔面對中信兄弟先發投手鄭凱文開轟，兄弟陣中也有王政順回擊2分砲。

獅隊9局下柯育民三壘打、邱智呈滾地球搶下超前分，按棒球規則比賽已結束，但仍依賽前兩隊協議，將9下打完，獅隊5：4獲勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。