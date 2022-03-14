獅開幕戰先發 胡智為「訂位」

胡智為（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊昨自辦熱身賽迎戰中信兄弟，不但上演去年台灣大賽戲碼，還開放球迷買票進場，包括啦啦隊、球場廣播都比照正式比賽，吸引1808人進場。獅隊胡智為在球迷關注下，展現絕佳近況，是開幕戰先發有力人選。

獅隊開季首戰4月2日踢館中信兄弟，隔天回台南主場迎戰味全龍。龍隊已確定由王維中掛帥，胡智為若按目前備戰節奏，很可能是首戰或是主場開幕戰的先發投手。

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3.1局失1分 飆151km

昨役胡智為用54球投3.1局失1分，投出2次三振、無保送，最快球速151公里。獅隊總教練林岳平表示，調整都在進度內，現在目標是增加他的局數，並指出：「他當然是開幕戰人選之一，期待今年看到更好的胡智為。」

胡智為說，有鑑於去年季中投入一軍後，保送數太多，今年春訓他特別加強球路控制，「控球是今年特別想加強的部分，希望能大膽攻擊好球帶。」至於開幕戰先發的可能性，胡智為交給教練決定，「這不是我能左右的事，無論總教練指派哪一場先發任務，我都做好自己該做的準備。」

昨現場氣氛熱鬧，獅隊蘇智傑、姚雨翔面對中信兄弟先發投手鄭凱文開轟，兄弟陣中也有王政順回擊2分砲。

獅隊9局下柯育民三壘打、邱智呈滾地球搶下超前分，按棒球規則比賽已結束，但仍依賽前兩隊協議，將9下打完，獅隊5：4獲勝。

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