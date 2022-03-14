HBL》陳將双不思議最後一擊 光復首度封王

光復第一次打冠軍賽就稱王，擊敗南山拿下隊史首冠，球員開心將教練陳定杰拋起。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「最強高中生」陳將双昨在HBL男子甲級冠軍賽攻下21分，最後1.93秒完成令全場驚呆的跳投，率光復高中以59：57氣走南山高中，戲劇性奪下隊史首座冠軍，也是繼80學年度立志商工、88學年度三民家商後，第一次打冠軍賽就稱王的隊伍，陳將双獲總冠軍賽MVP殊榮。

光復陳將双（5號）在倒數1.93秒完成「最後一擊」，冠軍賽當英雄，獲選MVP。（記者林正堃攝）

倒數1.93秒跳投 驚震全場

陳將双上半場陷入自己蠻幹的思維，下半場才改變打法為隊友製造機會，讓「飛人」張俊生同場飆19分。光復末節最後11.28秒和南山戰成57：57平手，教練陳定杰喊暫停，部署最後一擊就要交由陳將双操刀。

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榮膺本屆最佳教練的陳定杰承認自己屬「老牌教練」，他說：「每位球員都很優秀，但球隊關鍵最後一擊，我一定交給陣中最強球員，那個人就是陳將双，他證明舉世無雙。」

教練部署絕殺 押寶成功

陳將双表示，「當教練部署最後一擊，我就決定要扛下，我當下整個人變得有力，很開心幫助球隊奪冠。」陳將双被光復教練團大讚具「英雄命」，但他不敢居功，畢竟張俊生的火力、鄭名斈末節22.19秒的進球，才讓他有機會成為英雄。

前年因疫情影響決定回台灣打HBL，陳將双其實沒想過可以幫助球隊拿冠軍，這一切對他而言很不真實，往後將會持續努力。他下一步有望投入UBA大專聯賽，並在政治大學、世新大學之間做出選擇。不過，據了解，國內職業隊都有興趣爭取本屆「最強高中生」提前轉戰職業舞台。

最後11.28秒追平 南山悲情2連亞

南山昨前三節都保持小幅領先，最後敗在陳將双的致命一擊，連兩屆屈居亞軍，賽後不少球員都哭紅雙眼。主帥許時清認為，球員未因最後兩分鐘落後就放棄，「他們的拚戰精神很棒，我會記住一輩子的。」

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