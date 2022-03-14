HBL》秘密武器尬快 淡商二度3連霸

北一女落居亞軍，砍21分的宋瑞蓁（左）難過不已。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕淡水商工高二主控李恩芯昨在女子組冠軍賽，證明她是HBL最速女將之一，即使多次摔倒在地仍奮戰不懈，並打出生涯代表作，率淡商以87：79擊敗北一女中，收下隊史第12冠，以及完成二度3連霸的壯舉，李恩芯也奪下冠軍賽MVP。

淡水商工擊敗北一女中，收下隊史第12冠，寫下二度3連霸壯舉。 （記者林正堃攝）

擊敗北一女 隊史第12冠

淡商李恩芯奪冠軍賽MVP。 （記者林正堃攝）

160公分的李恩芯來自花蓮布農族，是國泰當年進行公益活動時所挖掘，她因愛打籃球就決定北上到淡水就讀淡江中學。不過，淡江中學是乙組球隊，李恩芯僅國二有比賽，平時只能隨淡商、文化大學、國泰等學姊訓練，外界也壓根不知道原來淡商藏有秘密武器。

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李恩芯上屆進到淡商先成為後場主力，本屆因沒有高三學姊撐腰，直接當起頭號主控，她說：「我其實上屆比賽一打完，就做好接下主控重任的準備。」

奮戰摔不停 李恩芯MVP

李恩芯昨和北一女「閃電俠」宋瑞蓁同場競速，繳出22分、7助攻及4籃板，數據與宋瑞蓁的21分、9籃板及2助攻不分軒輊，但她是淡商的奪冠功臣，拿下MVP沒有一絲僥倖。李恩芯多次摔倒在地也沒喊痛，她說，「這場應該摔倒至少5次，但為了冠軍，犧牲自己也是應該的。」

淡商繼82至84學年度後再次完成3連霸，成為HBL男、女唯一二度締造3連霸壯舉的球隊，下屆李恩芯、「籃板后」蕭豫玟、蘇天心等好手將挑戰史無前例的4連霸。

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