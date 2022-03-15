杜蘭特飆53分 紐約大戰新高

籃網控衛厄文因未施打疫苗無法在主場上陣，只能在場邊當觀眾。（今日美國）

籃網擊敗尼克3連勝

籃網杜蘭特（左二）昨狂砍本季新高53分，締造「紐約大戰」球員得分最高紀錄。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網和尼克昨上演「紐約大戰」，厄文仍受限於疫苗禁令在主場缺陣，但杜蘭特狂砍本季新高53分，也是生涯第二高分紀錄，率隊以110：107收下3連勝，暫居東部第8。

個人生涯8度破50分

杜蘭特先前因腿傷缺陣1個多月，但歸隊後場均貢獻26.8分、6.8籃板，命中率達52.8%。昨杜蘭特締造「紐約大戰」球員得分最高紀錄，也是他生涯第8度轟破50分，並成為第5位在超過33歲後不只一次拿下50分的球員。

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兩隊昨纏鬥到決勝節，杜蘭特不但飆進關鍵三分球，終場前6秒更穩穩投進4罰，主帥奈許對他讚譽有加，「他的表現令人難以置信，他扛著我們前進。」

杜蘭特昨出賽長達43分鐘，且未來14場例行賽厄文可能有9場不能打，代表杜蘭特上場時間只會更多，他說：「讓我死在場上吧！」但他自認狀態很好，有信心為球隊和隊友帶來好的影響。

厄文主場只能當觀眾

近來紐約疫苗政策鬆綁，昨也是厄文本季首度在籃網主場巴克萊中心現身，他可以和一般民眾一樣進場看球，但因私人工作場所的疫苗禁令，無法上場打球，因為出賽等同於上班，也形成球隊在比賽，厄文卻坐在觀眾席的奇特景象。

杜蘭特批評這樣的疫苗規定很荒謬，並向紐約市長亞當斯喊話，「這沒有任何意義，都已有未打疫苗的人進到這裡了，這限制是真的考慮我們的安危嗎？我真的不懂，我想全世界都很疑惑，這看起來太蠢了。」

尼克方面，大前鋒藍道繳出全隊最高26分，目前尼克以28勝40負居東部第12，附加賽資格岌岌可危。

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