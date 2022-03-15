5局0失分還補課 陳冠宇全新開機

桃猿林智平（中）昨也有開轟演出。 （記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕樂天桃猿和統一獅昨分兩地交手，台南組的猿隊打者多為年輕球員，先發投手則安排陳冠宇。去年投得跌跌撞撞的陳冠宇，春訓展現重回先發企圖心，昨用77球就完成5局無失分之後，還進牛棚補足用球數才收工。

桃猿陳冠宇交手統一獅，先發77球5局無失分，但他下課後還進牛棚補足預定的90球才收工。 （記者李惠洲攝）

先發77球鎖獅 還進牛棚補滿90球

去年陳冠宇以前旅日身分加盟樂天，原本被期待扛下一席先發輪值，但出賽6場表現不佳，最終轉戰中繼。今年春訓，陳冠宇提早報到並主動請纓重回先發，繼9日出戰2局無失分之後，昨面對獅隊主力打者也封鎖5局，最快球速146公里。

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春訓投球量領先各隊先發投手，陳冠宇卻自認離實戰還有一段差距，「還沒達到百分百準備好，且也還有時間。去年太過仰賴直球，今年加入曲球等武器，投球策略要改變。」

今年改變投球策略 增加曲球武器

陳冠宇說，昨教練團設定5局或90球，因為完成5局後還沒投滿，因此回牛棚補足，「既然主動跟教練說要投先發，要有更好的心態，也要把該有的投球量拿出來。」

昨獅隊攻勢不多，僅5局下林岱安擊出二壘打後，又靠兩次保送形成滿壘，但該半局陳冠宇力保不失。他表示：「那局之前有跟教練說好，以直球為主，不管內容如何都投直球，也是趁熱身賽測試一下直球的狀況。」

獅猿昨在台南組的交手，開轟的都是老將，分別是本月將滿37歲的猿隊林智平和獅隊41歲潘武雄，兩隊最終6：6握手言和。

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