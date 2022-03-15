去年FA球員 僅陳禹勳有著落

陳禹勳續留猿隊，簽定月薪58萬1年合約，維持和去年平盤的薪資。（資料照）

陳禹勳續猿1年約 月薪58萬維持平盤

〔記者倪婉君／台北報導〕中職公辦熱身賽週六就要開打，但5隊目前僅樂天桃猿談妥團隊薪資，包括去年季後行使自由球員（FA）資格後確定續留的陳禹勳在內，至於分隨富邦悍將及中信兄弟練習的陳鴻文、林益全及官大元則仍「妾身未明」，能否趕在公辦熱身賽前敲定合約、符合出賽身份，受到關注。

樂天領隊浦韋青昨表示已談妥全隊薪資，也和行使FA後續留的陳禹勳簽定月薪58萬1年合約，維持和去年平盤的薪資。在中職聯盟月初公布的各隊註冊球員名單中，陳禹勳就因確定簽約被放入名單，但去年季後同樣行使FA的陳鴻文、林益全及官大元3人，則都未列在悍將或兄弟的名單。

請繼續往下閱讀...

FA「無約3人」 恐錯過公辦熱身賽

各隊談薪牛步，也造成公辦熱身賽時可能看不到這3名好手的出賽身影，因為依照聯盟界定，陳鴻文等人目前都屬於自由契約球員，必須在公辦熱身賽之前談妥合約、成為球團合約所屬球員後，才有資格在官方舉辦的正式比賽登場。

富邦悍將領隊林華韋日前已表示，和陳鴻文、林益全都達成簽約共識，中信球團昨則指出，和官大元的合約內容很接近，希望近期可以簽約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法