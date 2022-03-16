王維中無起色 味全討論開幕B方案

〔記者林宥辰／斗六報導〕繼12日出戰只投1局且挨轟後，味全龍王牌左投王維中昨同樣只投1局，挨5支安打、失4分，狀況仍無起色；桃猿先發曾仁和則是3局挨強襲球傷退，幸虧無大礙。

味全龍投手王維中（中）連兩場自辦熱身賽狀況不理想。（記者廖耀東攝）

連兩場自辦賽 1局收工

去年龍隊新成軍初次一軍亮相，頗具意義的首戰就是交給王維中，當時他面對統一獅投4.2局失3分吞敗。去年龍隊在獅隊主場台南一勝難求，今年首戰4月3日又是在台南迎戰獅隊，教練團原本對王維中雪恥寄予厚望，但目前的狀況或許有變數。

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昨連同隊友失誤在內，王維中單局面對8位樂天打者、用23球，原訂要投2局或40球，兩項門檻都未達標，最快球速141公里、均速僅約136公里。王維中賽後坦言：「多少有點擔心，怕趕不上開幕。現階段狀況還在努力調整，球速也明顯沒出來。」

龍隊投手教練郭勝安說，王維中身體並無太大問題，表訂19日還會讓他出賽，但現在要視狀況而定。至於開幕戰先發人選，郭勝安坦言：「教練團有開會討論，原則上仍以王維中為優先人選，但不會特別給他壓力，也有討論備案。」

桃猿投手曾仁和遭強襲球擊中腳踝，被揹下場休息。

（記者廖耀東攝）

曾仁和遭球擊 被揹下場

曾仁和3局下遭張政禹擊出的強襲球擊中右腳踝，被隊友揹扶下場，賽後初步檢查為挫傷、並無傷及骨頭。曾仁和賽後說：「當下是反射動作想擋住球，否則也許能閃開，幸虧沒大礙，走路也不太痛，只要好好復健休息，應該能很快好起來。」昨猿隊6：3勝出，失掉的3分都算在曾仁和身上。

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