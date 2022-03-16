新庄開幕戰奇想 葉總有既視感

火腿擬推育成投手先發

〔記者吳清正／台北報導〕根據日本媒體報導，日本火腿新任監督新庄剛志又要不按牌理出牌？25日的開幕戰先發投手可能由育成選手姫野優也擔任。而2017年中職富邦悍將更猛，由前一年只有1勝的黃亦志主投開幕戰，且還是悍將隊史第一戰，此為中職史上比較意外的開幕戰先發投手。

日媒大幅報導日本火腿開幕戰的可能佈局。（取自スポニチ東京販売網站）

Sponichi指出，姫野將在今天的熱身賽出戰西武隊，如果表現良好，不但將升格為支配下選手，且可能成為史上首位季前還是育成選手的開幕戰先發。

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現任味全龍牛棚教練的黃亦志，2015年選秀會獲得富邦前身義大犀牛第3指名，’16年先發11場戰績1勝4敗，防禦率7.00也不理想，不過，他在總冠軍賽第4戰對中信兄弟先發奪勝，展現扛大比賽的能力，義大最終逆轉奪冠。

黃亦志（資料照）

’17年春訓一開始黃亦志就向教練團表示，要爭取開幕戰先發，富邦原本早就決定交給王牌羅力，但是羅力開季前腹肌拉傷，雖然富邦陣中還有前一年先發10場拿下6勝的倪福德等老將，教練團最終決定交給黃亦志，當時的總教練葉君璋表示，年輕選手有這種企圖心非常好，老天爺似乎也有所安排。

黃亦志在’17年開幕戰再戰中信，表現更上層樓，先發7局只失1分，拿下富邦接手後歷史性首勝。

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