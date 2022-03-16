林鄭配決戰中國 世界一尬世錦賽冠軍

桌球混雙世界第一林昀儒（左）與鄭怡靜，順利晉級WTT新加坡大滿貫決賽。（中央社）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌林昀儒／鄭怡靜，昨在WTT新加坡大滿貫賽混雙4強戰，以3：1擊退世界排名第二的法國組合萊貝松/袁嘉楠，締造對戰3連勝，今晚將和世錦賽冠軍中國王楚欽／孫穎莎爭冠。

世界排名高居第一的林鄭配，去年在WTT 球星挑戰賽杜哈站決賽及東京奧運銅牌戰，兩度擊敗萊貝松/袁嘉楠，昨前兩局也以11：8、11：5領先，但第3局林鄭配在10：9聽牌時錯失1個賽末點，以10：12失掉本次比賽第1局，還好他們很快調整心態以11：9拿下第4局。

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鄭怡靜表示，「很開心，首屆大滿貫就能闖進冠軍戰，這一場算是正常發揮，5局3勝制的比賽節奏很快，輸個1、2局很正常，只要戰術明確，心裡就不會慌。」

另一場準決賽，王楚欽／孫穎莎以3：1解決香港的黃鎮廷／杜凱琹。林鄭配去年世錦賽四強戰就是敗給王孫配，鄭怡靜說，「不管是亞運或亞錦賽，遲早會遇到他們，一定要想辦法過這一關，我們已做好困難的準備。」

莊智淵（右）與陳建安在WTT大滿貫賽男雙8強戰橫掃南韓組合。（中央社）

莊陳配打爆南韓 抵4強

男雙方面，莊智淵／陳建安重現2013年聯手奪下世錦賽金牌的身手，在8強戰以直落三擊潰去年世錦賽銀牌南韓李鐘勳／張禹珍，報了去年世錦賽16強被橫掃的一箭之仇，今天將和去年亞錦賽冠軍日本宇田幸矢／戶上隼輔爭奪決賽門票。

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