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自由日日shoot》球迷踰矩 樂天球團：不能姑息養奸

2022/03/16 05:30

Rakuten Girls團長壯壯表示，不少啦啦隊女孩都有過遭球迷性騷的不好經驗。（取自壯壯IG）

〔記者徐正揚／台北報導〕Fubon Angels秀秀子日前在比賽中場休息時間遭球迷襲擾，全案目前交由警方偵辦，Rakuten Girls所屬的樂天桃猿球團強調，類似事件不能姑息養奸，避免出現下一個受害者。

Rakuten Girls前身為La new Girls，球隊北遷桃園後更名LamiGirls，自2005年成立後促使中職應援方式全面變革，2017年季後由球團收回經營，曾發行寫真書與多支單曲，現有編制為團長壯壯、Rina與MC沐妍、艾融，成員含隊長籃籃多達22人還有6位練習生。

Rakuten Girls成軍近20年，人氣不輸自家球星，難免遇到瘋狂粉絲的各種騷擾，譬如收到附有不雅照片的私訊、被一路尾隨跟蹤到住處、穿過的絲襪或貼身衣物有人想買，甚至開價說要包養，幸好絕大多數粉絲很守分際，甚至會主動幫忙保護。

提供保護及法務協助

樂天球團表示，不少女孩都碰過類似事件，團長壯壯以前就曾被球迷性騷擾，球團不斷教育女孩們，絕對不能姑息養奸，事發當下一定要跟球隊聯繫並報警處理，球團除了在球場安排相關人員給予保護，也會提供必要的法務協助。

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