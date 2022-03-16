湯斯飆60分 柯瑞生日開轟趴

湯斯（左）是繼張伯倫、歐尼爾後，聯盟第3位單場「60分、15籃板」達標的禁區門神。 （今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕三大球星瘋狂飆分夜，最準中鋒湯斯締造聯盟本季新高60分，柯瑞、T.楊恩也各自開轟，分別拿到47分、46分，灰狼、勇士和老鷹都奏捷。

勇士三巨頭昨再度合體，左起D.格林、K.湯普森和柯瑞，正逢34歲生日的柯瑞也飆出47分慶生。（法新社）

身為史上首位三分球大賽奪冠的中鋒，湯斯踢館馬刺火力全開，31投19中、三分彈11投7中，帶領灰狼149：139搶下2連勝。湯斯包辦60分、17籃板，也是繼張伯倫、歐尼爾後，聯盟史上第3位單場「60分、15籃板」達標的禁區門神。

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「我賽前告訴教練，全隊需要這場勝利，我會盡力去做。」湯斯昨三分球命中率高達63.6%，前3節進帳56分，包括第3節猛灌32分，總帥芬屈鼓勵他：「去拿60分！」隊友諾威爾也說：「我要他別傳球，真愛死他今晚表現。」

萌神砍47分 7記三分球

勇士迎戰巫師，正好過34歲生日的柯瑞手感發燙，砍進7記三分球豪奪47分，率隊126：112留下4連勝。過去兩季飽受傷病所苦的「三巨頭」，本季總算再度合體，柯瑞點出D.格林歸隊效應，「你可以看到我們能量提升，這是建立在過去10年的勝利經驗、化學效應、體系運用。我們太熟了，無論他休息多久，回來就能在場上找到彼此。」

老鷹楊恩46分 氣走拓荒者

至於近況甚佳的老鷹少主楊恩，再接再厲拚出46分、12助攻，助地主122：113逐退拓荒者，笑納3連勝。

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