兄弟憑什麼敢衝? 2000萬收視人次解答

中信兄弟率先採行主場賽事網路轉播全收費制。（資料照）

Twitch平台 中信改全付費

〔記者林宥辰／台北報導〕中職轉播進入網路OTT新時代，今年球迷可選擇聯盟CPBL TV或各隊自主平台，日前和Twitch平台合作開啟收費制的中信兄弟，被外界認為是「開第一槍」。中信兄弟領隊劉志威則認為，球團和聯盟非但不是競爭，而且還是「競合」的互助關係。

CPBL TV預計和中華電信合作，未來提供二軍賽事、比賽回放等功能，中信兄弟Twitch則是有聊天室互動、花絮節目等多樣化功能，球迷受眾不同。劉志威說：「球迷可以有不同選擇，收費跟分潤合理的前提下，球團和聯盟不是競爭關係，而是『競合關係』，彼此之間合作，也能提供球迷不同需要。兩者並非價格競爭，而是球迷需求取向不同。」

請繼續往下閱讀...

中信兄弟Passion Sisters是中職人氣啦啦隊。（資料照）

與聯盟競合 多元服務球迷

劉志威說，中信兄弟球團並非「開第一槍」、也不是球迷多寡與否讓他們做此決定，而是在2年前採製播分離時，就有意未來朝訂閱制方向走，也是目前時代趨勢。「整個聯盟就是一個團隊，我們只是先行處理這部分，讓大家一起重視網路平台這一塊領域。」

中信兄弟頻道目前已破2千萬觀看人次。劉志威說，過往有免費觀看平台、也有付費制，在整體狀況較亂的狀況下，訂閱數難有依據。現在全部改成付費制，也可從訂閱數了解球迷的接受度，加以參考並改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法